Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 17:40
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В программу, показанную в эфире 2 октября, вошли кадры о стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где погибли более 50 человек, об аварии на ралли под Псковом и о том, как в Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа. Также в эфире последние новости интернет-технологий.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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