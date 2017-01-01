Низкая облачность и высокое давление угнетающе действуют на жителей столицы

Автор: Uwis Дата публикации: 20:16

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Низкая облачность и высокое давление угнетающе действуют на жителей столицы. К вечеру заморосил мелкий дождь.