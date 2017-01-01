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Подготовка клумб и газонов к зимнему сезону в Северо-Восточном административном округе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:12
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Городские службы подготавливают газоны и клумбы к зимнему сезону.

  • 14
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