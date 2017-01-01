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Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном задании на востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:01
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Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в одноэтажном здании на востоке Москвы. Сигнал о возгорании по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 35 поступил вечером в понедельник. К прибытию первых подразделений из здания шел дым и вырывались языки пламени. На месте пожара работают 8 подразделений. Начальник управления МЧС по ВАО г. Москвы Мисуна Илья Викторович сообщил, что площадь пожара составила 50 кв. метров. Пострадавших нет.

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