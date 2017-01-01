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Главная  /  Репортажи  /  Приближающася зима будет суровой

Приближающася зима будет суровой

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:27
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Согласно народной примете, при таком обильном урожае рябины - зима будет суровой. И эта примета, как правило, работает.

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Комментарии (0)

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