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Пожар в автосервисе на Ярославском шоссе

Автор:
gregory1234
Дата публикации:
01:15
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02 октября 2017 года в 16 часов 16 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославское шоссе, дом 2 «Б», где происходил пожар в одноэтажном здании автосервиса. Площадь пожара составила около 500 кв. метров.

Принятыми мерами в 16 часов 49 минут пожар был локализован, а в 17 часов 43 минуты - ликвидирован.

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