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Пять человек тяжело пострадали в ДТП с пожаром в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
05:14
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Столкнулись Мазда и самосвал Вольво. Самосвал двигался по автодороге Птичное - Троицк в сторону города Троицк. У деревни Поповка водитель грузовика снизил скорость и остановился на запрещающий сигнал светофора. В следующее мгновение в грузовик сзади, на большой скорости, врезалась Мазда. От сильного удара многотонный грузовик проехал вперед на 5 метров, а легковушку развернуло. После удара машина начала гореть. Водитель самосвала и очевидцы стали спасать людей, которые находились в Мазде. Очевидцам удалось спасти всех пятерых человек, это водитель и 4 пассажира, среди которых был один ребенок. Позднее на место ДТП прибыли пожарные, спасатели и медики. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в московские больницы. Водитель грузовика не пострадал. На тушение пожара ушло 10 минут, машина выгорела по все площади. Как сообщили свидетели аварии, водитель Мазды мог находиться в неадекватном состоянии: машина всю дорогу мчалась на скорости около 140 км в час по населенным пунктам и нередко выезжала на встречную полосу без видимых на то причин. Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться следователям.

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