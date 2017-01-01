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Дома в заснеженном Екатеринбурге остаются без отопления и горячей воды

Автор:
Наталия Агеева
Дата публикации:
09:45
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Дома в заснеженном Екатеринбурге остаются без отопления и горячей воды.

Такая ситуация сложилась в Суворовском переулке. Здесь, по словам мобильного репортёра, нет ни отопления, ни горячей воды. Причина - в замене труб. При этом, местные жители считают, что необходимости в ремонте теплосети не было. "Данный участок не был аварийным," - считает мобильный репортёр.

В городе уже выпал первый снег. Настоящая зима - уже не за горами. Однако рабочие, по словам автора видео, трудятся на месте по два-три часа в день. "И неизвестно, когда у нас появится тепло." - заключает житель Екатеринбурга.
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