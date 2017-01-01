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В Кургане жилой дом находится в аварийном состоянии

Автор:
DmitriyZa
Дата публикации:
09:03
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Фундамент едва ли не висит в воздухе, подъезд и асфальт вокруг - просел. Жители этого дома в Кургане считают здание аварийным. А местные чиновники, по словам мобильного репортёра, нет.

Речь идёт о двухэтажке 54-го года постройки. За более, чем полвека капитального ремонта в доме, как сообщает автор видео, не было. Лишь недавно коммунальщики поменяли кровлю. Но проблем у жильцов убавилось не намного. Так, по словам мобильного репортёра, фундамент здания буквально повис в воздухе. Под ним - вода. Это - раскопанная канализация, зловоние от которой витает под окнами жилых квартир. "Дом - уже повело, подъезд стал проседать. Асфальт кругом - проваливается," - описывает состояние жилья автор видео. "По ночам на улице минус. Скоро всё замерзнет. Как коммунальщики всё это будут ремонтировать- непонятно," - добавляет мобильный репортёр. "Но нам говорят, что это - нормально, всё чинится," - пишет житель Кургана.

"Стало очень обидно, когда С. Собянин сказал, что хрущевки в Москве не выдержат капремонта. Наши же дома зачислены в программу капитального ремонта," - рассказывает автор видео. "В принципе, и сказать-то нечего," - заклчает мобильный репортёр.
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