В Челябинске прошёл снег
- Автор:
- Игорь Крайс
- Дата публикации:
- 10:21
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Картина - впечатляющая. Улицы и дороги областной столицы оказались под слоем свежевыпавших осадком. Снежинки падают и на деревья. Которые даже ещё не сбросили листву. Причём, не пожелтевшую, а ещё зелёную.
"Вот такая у нас зима! С зелёными деревьями," - рассказывает мобильный репортёр.
По-зимнему снежная погода выдалась этим утром и в других городах России. Так, осенним снегом припорошило столицу Башкирии - Уфу. А улицы и дороги Ноябрьска и вовсе оказались под толстым слоем свежевыпавшего снега.
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