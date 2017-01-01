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В Челябинске прошёл снег

Автор:
Игорь Крайс
Дата публикации:
10:21
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Челябинск замело осенним снегопадом. Кадры из заснеженного города прислал мобильный репортёр.

Картина - впечатляющая. Улицы и дороги областной столицы оказались под слоем свежевыпавших осадком. Снежинки падают и на деревья. Которые даже ещё не сбросили листву. Причём, не пожелтевшую, а ещё зелёную.

"Вот такая у нас зима! С зелёными деревьями," - рассказывает мобильный репортёр.


По-зимнему снежная погода выдалась этим утром и в других городах России. Так, осенним снегом припорошило столицу Башкирии - Уфу. А улицы и дороги Ноябрьска и вовсе оказались под толстым слоем свежевыпавшего снега.
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