В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурное и холодное октябрьское утро

Пасмурное и холодное октябрьское утро

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:46
  • 15
  • 0

В столице пасмурно и холодно. Сильные порывы ветра срывают листву и образуется листопад.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

239 2
05:14 | Разведчик
Пять человек тяжело пострадали в ДТП с пожаром в ТиНАО
13 0
11:42 | Ирек Шагалиев
В Уфе выпал первый снег
27 0
02.10 11:00 | LaimeLaim
Холодное и пасмурное утро в столице
37 0
02.10 23:02 | LaimeLaim
Осенний пейзаж в северо-восточном округе столицы