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Осенний снег выпал в Уфе (ВИДЕО)

Автор:
Chipmaster
Дата публикации:
10:40
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В Уфу в начале октября пришла зима.

По словам мобильного репортёра, за окном уже второй день температура воздуха держится на отметки в 2-3 градуса ниже нуля. А во вторник утром в городе выпал снег. "Причём не мелкая крупка, а самый настоящий - пушистый, зимний.И он не таял на асфальте и крышах," - рассказывает местный житель. Автор видео рассказывает, что осадки при соприкосновении

"Давненько такого не было в наших краях..." - заключает мобильный репортёр.


При этом, снег прошёл этим утром и в Челябинске. Там снежинки падают на ещё зелёную листву деревьев. Ноябрьск и вовсе замело.
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