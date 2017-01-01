Осенний снег выпал в Уфе (ВИДЕО)
- Автор:
- Chipmaster
- Дата публикации:
- 10:40
-
- 24
По словам мобильного репортёра, за окном уже второй день температура воздуха держится на отметки в 2-3 градуса ниже нуля. А во вторник утром в городе выпал снег. "Причём не мелкая крупка, а самый настоящий - пушистый, зимний.И он не таял на асфальте и крышах," - рассказывает местный житель. Автор видео рассказывает, что осадки при соприкосновении
"Давненько такого не было в наших краях..." - заключает мобильный репортёр.
При этом, снег прошёл этим утром и в Челябинске. Там снежинки падают на ещё зелёную листву деревьев. Ноябрьск и вовсе замело.
- 24
Комментарии (0)