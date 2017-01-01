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Голодный медведь вышел к людям на реке Озерная в Камчатском крае

Автор:
hron911
Дата публикации:
17:45
  • 14
  • 0

Голодный медведь вышел к людям на реке Озерная в Камчатском крае.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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