В Пакистане дети идут через реку вброд, чтобы добраться до школы
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:35
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Мобильный репортёр запечатлел школьниц, идущих на экзамен. Несмотря на более чем экстремальные условия. Сообщается, что девочкам приходится вброд преодолевать реку - вышедшую из берегов из-за сильных дождей. К счастью, со столь непростой задачей - они справляются успешно.
Ну а мнения юзеров - разделились. Кто-то - похвалил детей за желание учиться. Другие же уверены: никакая учёба - не стоит того, чтобы рисковать здоровьем. А то и жизнью.
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