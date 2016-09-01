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Главная  /  Репортажи  /  В Пакистане дети идут через реку вброд, чтобы добраться до школы

В Пакистане дети идут через реку вброд, чтобы добраться до школы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:35
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Это - кадры из Пакистана, которые шокировали весь мир.

Мобильный репортёр запечатлел школьниц, идущих на экзамен. Несмотря на более чем экстремальные условия. Сообщается, что девочкам приходится вброд преодолевать реку - вышедшую из берегов из-за сильных дождей. К счастью, со столь непростой задачей - они справляются успешно.

Ну а мнения юзеров - разделились. Кто-то - похвалил детей за желание учиться. Другие же уверены: никакая учёба - не стоит того, чтобы рисковать здоровьем. А то и жизнью.
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