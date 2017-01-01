Ученица автошколы протаранила забор и врезалась в здание в Екатеринбурге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:19
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Она умудрилась сначала протаранить небольшой забор - на учебной площадке. А затем - врезалась в офисное здание. Что интересно: инструктора в салоне не было. Сообщается, что он стоял рядом - объяснял теорию. Но, видимо, не объяснил, чем отличаются друг от друга педали газа и тормоза.
Их девушка и перепутала. А потом - запаниковала. И не смогла остановиться.
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