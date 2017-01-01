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Главная  /  Репортажи  /  Ученица автошколы протаранила забор и врезалась в здание в Екатеринбурге

Ученица автошколы протаранила забор и врезалась в здание в Екатеринбурге

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:19
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Водить машину - дано не всем. По крайней мере, - не жительнице Екатеринбурга, героине этого ролика.

Она умудрилась сначала протаранить небольшой забор - на учебной площадке. А затем - врезалась в офисное здание. Что интересно: инструктора в салоне не было. Сообщается, что он стоял рядом - объяснял теорию. Но, видимо, не объяснил, чем отличаются друг от друга педали газа и тормоза.

Их девушка и перепутала. А потом - запаниковала. И не смогла остановиться.
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