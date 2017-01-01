В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Старый мост в Бруклине превратился в облако пыли за несколько секунд

Старый мост в Бруклине превратился в облако пыли за несколько секунд

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:56
  • 18
  • 0

Никогда ещё подрыв моста - не был таким зрелищным. Примерно так в Интернете - комментируют видео из Нью-Йорка, где уничтожили мост имени Тадеуша Костюшко. Сообщается, что демонтировать пришлось потому, что конструкция устарела и стала небезопасной. Официальную съёмку - организовали городские власти.

Однако и любительских роликов подрыва в Интернете - хватает, ведь поглазеть на демонтаж - собрались тысячи человек. Как видно, переправа между районами Бруклин и Куинс - за считанные секунды разлетелась на отдельные фрагменты. И подняла клубы пыли. Остался - лишь каркас. Зрелище - действительно захватывающее, с какого ракурса ни посмотри. Можно даже сказать: настоящее шоу.

Ну а если говорить о технической стороне, то инженерам - потребовалось более девятисот направленных взрывов. И все они - прогремели синхронно.
  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
12:36 | mreportertv
Фейерверк разорвался в толпе на ярмарке в Бразилии
51 2
16.09 23:58 | Uwis
Любители острых ощущений на Андреевском мосту
50 0
02.10 13:28 | mreportertv
На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу
423 0
01.10 21:35 | denis947
Площадь у метро "Царицыно" освобождают от самостроя
62 0
08.09 12:29 | mreportertv
Пожилая автоледи врезалась в маникюрный салон в США