Старый мост в Бруклине превратился в облако пыли за несколько секунд
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:56
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- 18
Однако и любительских роликов подрыва в Интернете - хватает, ведь поглазеть на демонтаж - собрались тысячи человек. Как видно, переправа между районами Бруклин и Куинс - за считанные секунды разлетелась на отдельные фрагменты. И подняла клубы пыли. Остался - лишь каркас. Зрелище - действительно захватывающее, с какого ракурса ни посмотри. Можно даже сказать: настоящее шоу.
Ну а если говорить о технической стороне, то инженерам - потребовалось более девятисот направленных взрывов. И все они - прогремели синхронно.
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