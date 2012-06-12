На станции метро «Выставочная» открылся мобильный планетарий

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:08

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3 октября, в Центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная» Филёвской линир открылся мобильный планетарий. До 10 октября пассажиры смогут бесплатно посмотреть фильмы из репертуара Московского планетария в честь Всемирной недели космоса. Пассажиры метро смогут совершить виртуальное путешествие по Солнечной системе по случаю празднования Всемирной недели космоса и 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли. Мобильный планетарий открылся на станции «Выставочная» в Центре профориентации Московского метро в рамках совместной работы с Московским планетарием и компанией Fulldome Pro. На полусферическом экране покажут фильм «Розетта», в котором рассказывается о комете Чурюмова — Герасименко, а также киноленты о космосе «Удивительное путешествие по Солнечной системе» и «Возвращение на Луну навсегда». Посетители также смогут принять участие в визуальном аттракционе «Полет фантазии». Мобильный планетарий будет доступен для пассажиров столичного метро ежедневно с 10.00 до 18.00 в период с 3 по 10 октября. Продолжительность одного киносеанса составляет от девяти до 26 минут. Всемирная неделя космоса — ежегодный праздник, который отмечают с 4 октября по 10 октября с 1999 года. 4 октября 1957 года — дата запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли «Спутник-1».