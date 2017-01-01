Грязная жижа стекает в Неву в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Автор: vkontakte102276926 Дата публикации: 15:13

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194293

В Невском районе Санкт-Петербурга загрязняют реку Неву. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.По словам автора видео, в водоём попадает грязная жижа. Жидкость тёмного цвета течёт на Рыбацком проспекте, в месте впадения реки Мурзинки в Неву.Где истоки грязной воды - неизвестно. Однако местный житель сообщает, что это происходит не в первый раз: "Периодически здесь сбрасывают жижу в реку," - пишет мобильный репортёр. Люди опасаются, что стоки смогут навредить экологии Невы.