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Грязная жижа стекает в Неву в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Автор:
vkontakte102276926
Дата публикации:
15:13
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В Невском районе Санкт-Петербурга загрязняют реку Неву. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам автора видео, в водоём попадает грязная жижа. Жидкость тёмного цвета течёт на Рыбацком проспекте, в месте впадения реки Мурзинки в Неву.

Где истоки грязной воды - неизвестно. Однако местный житель сообщает, что это происходит не в первый раз: "Периодически здесь сбрасывают жижу в реку," - пишет мобильный репортёр. Люди опасаются, что стоки смогут навредить экологии Невы.

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