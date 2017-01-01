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На улице Солянка начались работы по благоустройству

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:24
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На улице Солянка начались работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица".

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