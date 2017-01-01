В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 3 октября 2017 года

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 3 октября 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
14:25
  • 17
  • 0

3 октября на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 3 октября, вошли кадры об извержении вулкана, которое произошло в Вануату, о том, как старый мост в Бруклине превратился в облако пыли за несколько секунд, о том, как фейерверк разорвался в толпе на ярмарке в Бразилии и о том, как грузовик взорвался в Китае. Также в эфире последние новости интернет-технологий.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

64 0
02.10 17:40 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года
60 0
02.10 14:41 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года
61 0
01.10 13:43 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 1 октября 2017 года
95 0
29.09 17:48 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 29 сентября 2017 года