Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 3 октября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 14:25
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В программу, показанную в эфире 3 октября, вошли кадры об извержении вулкана, которое произошло в Вануату, о том, как старый мост в Бруклине превратился в облако пыли за несколько секунд, о том, как фейерверк разорвался в толпе на ярмарке в Бразилии и о том, как грузовик взорвался в Китае. Также в эфире последние новости интернет-технологий.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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