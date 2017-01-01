В ТиНАО в деревне Изварино загорелся ангар

Автор: Разведчик Дата публикации: 14:39

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Загорелся одноэтажный металлический ангар с кирпичной пристройкой в деревне Изварино. Огонь стал быстро распространяться, так как в ангаре хранились грузовые автопокрышки, бочки с маслом и топливом. Огонь и черный дым заметили прохожие, которые вызвали пожарных. К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения весь ангар был объят пламенем на общей площади 250 квадратных метров. Произошло обрушение конструкций. В тушении возгорания было задействовано 10 подразделений. Для тушения огня применялась пена. На полную ликвидацию, проливку и разборку завалов потребовалось около двух часов. Пострадавших нет. Представители местной администрации а также пожарные попытались расспросить о случившемся сторожа территории, однако он был сильно пьян и не смог рассказать, как начался пожар. Причину просшествия устанавливают пожарные дознаватели.