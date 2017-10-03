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Бык устроил переполох на дороге в Бишкеке (ВИДЕО)

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:46
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Коррида по-киргизски развернулась на проезжей части в Бишкеке. Там в объективы местных мобильных репортёров попала полицейская погоня за быком.

Парнокопытное тихим нравом не отличалось. Зверь, как видно на кадрах, едва ли не взял на рога сотрудника полиции, а затем и вовсе - сбил с ног переходившую дорогу женщину. Животное металось из стороны в сторону между проезжающими мимо автомобилями, но взять себя голыми руками - не давалось.

И неизвестно, сколько животное ещё бегало бы по улицам Бишкека, если бы не один находчивый автомобилист.


Он наехал на повод колесом - так, что беглец в буквальном смысле оказался на коротком поводке. Тут, как видно на кадрах, снятых другим очевидцем "корриды", подоспели и сотрудники полиции. Получив от своенравного зверя ещё один мощный удар копытом, стражам порядка всё же удалось скрутить быка.
Оказалось, что животное везли с рынка и собирались зарезать. Но бык сумел вырваться во время погрузки и сбежать. Что теперь станет с парнокопытным, проявившим такую тягу к жизни, - неизвестно.

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