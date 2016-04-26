Смертельное ДТП с участием крана-манипулятора произошло в Адыгее
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:37
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В объектив регистратора попало, как кран-манипулятор столкнулся с серебристой "Ладой-Приорой". От удара легковушку отбросило на встречную полосу. Большегруз же - врезался в отбойник, описал полукруг и тоже вылетел на другую сторону движения. Там совершил боковой таран ВАЗ 2104.
По словам очевидцев, в результате аварии погиб один человек. Ещё один - находится в реанимации. Обстоятельства случившегося - выясняются.
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