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Смертельное ДТП с участием крана-манипулятора произошло в Адыгее

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:37
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Смертельная авария произошла на Тургеневском шоссе в Республике Адыгея 21 сентября 2017 года. Но кадры опубликовали в Сети только сейчас.

В объектив регистратора попало, как кран-манипулятор столкнулся с серебристой "Ладой-Приорой". От удара легковушку отбросило на встречную полосу. Большегруз же - врезался в отбойник, описал полукруг и тоже вылетел на другую сторону движения. Там совершил боковой таран ВАЗ 2104.

По словам очевидцев, в результате аварии погиб один человек. Ещё один - находится в реанимации. Обстоятельства случившегося - выясняются.
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