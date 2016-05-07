В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Солнце запечатлели тёмное "сердце"

На Солнце запечатлели тёмное "сердце"

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:04
  • 13
  • 0

Учёным удалось зафиксировать на Солнце "тёмное сердце".

Сообщается, что удивительная фигура появилась на светиле в ночь на 3 октября 2017 года. Она просуществовала несколько часов, а затем исчезла. По словам учёных, гигантская "валентинка" - а её размеры оцениваются примерно в миллион километров - состояла из линий магнитного поля. И возникла из-за их сложных взаимодействий в недрах и на поверхности небесного тела.

При этом, отмечается, что центр фигуры по счастливой случайности пришёлся на точку, обращённую к Земле.
  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

37 0
07.08 12:47 | Max_019
Солнечно и тепло в столице в понедельник
128 0
29.09 13:41 | mreportertv
Вокруг света за минуту: космонавт снял Землю на видео с борта МКС
132 0
07.05.2016 14:24 | LaimeLaim
Москва преображается в преддверии празднования Дня Победы
176 2
27.08.2016 20:10 | Kalliopa
"Хочу домой": в Москве прошёл благотворительный фестиваль в помощь бездомным животным
299 0
26.10.2016 04:56 | ilshat_submailru
Падение метеорита в Иркутской области запечатлели на видео