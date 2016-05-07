На Солнце запечатлели тёмное "сердце"
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:04
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Сообщается, что удивительная фигура появилась на светиле в ночь на 3 октября 2017 года. Она просуществовала несколько часов, а затем исчезла. По словам учёных, гигантская "валентинка" - а её размеры оцениваются примерно в миллион километров - состояла из линий магнитного поля. И возникла из-за их сложных взаимодействий в недрах и на поверхности небесного тела.
При этом, отмечается, что центр фигуры по счастливой случайности пришёлся на точку, обращённую к Земле.
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