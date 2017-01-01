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Главная  /  Репортажи  /  Самосвал оторвал кузов, врезавшись в надземный переход в ТиНАО

Самосвал оторвал кузов, врезавшись в надземный переход в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
16:08
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Самосвал КамАЗ врезался в надземный пешеходный переход. Грузовик двигался по Боровскому шоссе в сторону Киевского шоссе. В районе деревни Марушкино у грузовика стал подниматься кузов. Водитель самосвала этого не заметил и, проезжая надземный пешеходный переход, на большой скорости самосвал врезался кузовом в нижнюю часть перехода. От удара кузов самосвала оторвался и упал на дорогу. КамАЗ продолжил движение, после чего врезался в отбойник и остановился. В результате ДТП водитель самосвала получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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