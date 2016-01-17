На территории Общественной Палаты РФ в мусорный контейнер был заложен GPS-трекер

13

13 0

На территории Общественной Палаты РФ в мусорный контейнер был заложен GPS-трекер, чтобы отследить куда доставляется мусор. Нововведение призвано отследить доставку мусора на легальные свалки. Если окажется, что мусор был вывален где-то в лесу, то контракт с данной фирмой будет разорван. Адрес съёмки: Москва, ЦАО, Миусская площадь, д. 7, Общественная Палата РФ.