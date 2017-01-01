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Асфальт укладывают в снег в Норильске

Автор:
facebook501224143574583
Дата публикации:
17:42
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Асфальт укладывают в снег в Норильске на улице Первопроходцев, д. 14

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