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В столице холодно и ветрено

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:44
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Ближе к вечеру в столице усилились порывы ветра. На улице холодно и не комфортно.

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