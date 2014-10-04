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Праздничный концерт, посвященный 85-летней годовщине со дня образования Гражданской обороны состоялся в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:44
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3 октября в преддверии празднования 85-летнего юбилея со дня образования Гражданской обороны, в стенах РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялось праздничное мероприятие. Организаторами масштабного мероприятия выступили ГУ МЧС по г. Москве и Национальные центр помощи пропавшим и пострадавшим детям при поддержке Правительства г. Москвы, префектуры ЦАО управы района Замоскворечье и компании BAZAAR Production. В рамках мероприятия памятными грамотами и дипломами были награждены почетные сотрудники МЧС. В фойе концертного зала была организована фотовыставка трудовых будней спасателей. К собравшимся со словами приветствия обратились организаторы и почетные гости мероприятия. По окончании официальной части состоялась концертная программа с участием творческих коллективов и артистов эстрады.

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