Праздничный концерт, посвященный 85-летней годовщине со дня образования Гражданской обороны состоялся в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 19:44

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3 октября в преддверии празднования 85-летнего юбилея со дня образования Гражданской обороны, в стенах РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялось праздничное мероприятие. Организаторами масштабного мероприятия выступили ГУ МЧС по г. Москве и Национальные центр помощи пропавшим и пострадавшим детям при поддержке Правительства г. Москвы, префектуры ЦАО управы района Замоскворечье и компании BAZAAR Production. В рамках мероприятия памятными грамотами и дипломами были награждены почетные сотрудники МЧС. В фойе концертного зала была организована фотовыставка трудовых будней спасателей. К собравшимся со словами приветствия обратились организаторы и почетные гости мероприятия. По окончании официальной части состоялась концертная программа с участием творческих коллективов и артистов эстрады.