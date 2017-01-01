На территории Общественной Палаты РФ в мусорный контейнер был заложен GPS-трекер

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На территории Общественной Палаты РФ в мусорный контейнер был заложен GPS-трекер, чтобы отследить куда доставляется мусор. Нововведение призвано отследить доставку мусора на легальные свалки. Если окажется, что мусор был вывален где-то в лесу, то контракт с данной фирмой будет разорван. На видео Закондырин Александр председатель партии "Альянс зелёных"; Дударева Альбина председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной Палаты РФ; Гришина Елена заместитель председателя комиссии по экологии природопользования и сохранения лесов Общественной Палаты московской области. Адрес съёмки: Москва, ЦАО, Миусская площадь, д. 7, Общественная Палата РФ.