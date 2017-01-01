Новый парк "Зарядье" в городе Москве. Павильон "Купол"
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 00:05
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В расположенном у входа в парк павильоне посетителям помогут сориентироваться на территории, предоставят всю информацию о программах и возможностях «Зарядья».
Внутреннее пространство купола воссоздает экспозицию российского павильона на Венецианской биеннале 2012 года, где она удостоилась специального приза жюри.
В самом QR-слое купола скрывается история Зарядья, путеводитель по парку и множество интересных фактов об одном из старейших кварталов города. Кстати павильон купол начал работу задолго до открытия самого парка.
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