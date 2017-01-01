Новый парк "Зарядье" в городе Москве. Павильон "Купол"

Автор: Leobr Дата публикации: 00:05

4

4 0

4

4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194322

Предлагаю несколько репортажей о новом парке в г. Москва "Зарядье" - до него от Красной площади 5 минут хода. Будут еще о подземном музее, временной выставке "Русская Арктика", Гастрономическом центре и обзорный.В расположенном у входа в парк павильоне посетителям помогут сориентироваться на территории, предоставят всю информацию о программах и возможностях «Зарядья».Внутреннее пространство купола воссоздает экспозицию российского павильона на Венецианской биеннале 2012 года, где она удостоилась специального приза жюри.В самом QR-слое купола скрывается история Зарядья, путеводитель по парку и множество интересных фактов об одном из старейших кварталов города. Кстати павильон купол начал работу задолго до открытия самого парка.