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Главная  /  Репортажи  /  Новый парк "Зарядье" в городе Москве. Павильон "Купол"

Новый парк "Зарядье" в городе Москве. Павильон "Купол"

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:05
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Предлагаю несколько репортажей о новом парке в г. Москва "Зарядье" - до него от Красной площади 5 минут хода. Будут еще о подземном музее, временной выставке "Русская Арктика", Гастрономическом центре и обзорный.
В расположенном у входа в парк павильоне посетителям помогут сориентироваться на территории, предоставят всю информацию о программах и возможностях «Зарядья».
Внутреннее пространство купола воссоздает экспозицию российского павильона на Венецианской биеннале 2012 года, где она удостоилась специального приза жюри.
В самом QR-слое купола скрывается история Зарядья, путеводитель по парку и множество интересных фактов об одном из старейших кварталов города. Кстати павильон купол начал работу задолго до открытия самого парка.

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