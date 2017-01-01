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Главная  /  Репортажи  /  Новый парк "Зарядье" в городе Москве. Временная выставка "Русская Арктика"

Новый парк "Зарядье" в городе Москве. Временная выставка "Русская Арктика"

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:13
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Новый московский парк "Зарядье" кроме природных ландшафтов, зон отдыха для взрослых и детей, Подземного музея, выставочных и зрительных залов, смотровых площадок - имеет и место для временных выставок. Первой стала "Русская Арктика". Фото и экспонаты, макеты, карты рассказывают о северных районах России. Можете здесь отправить открытку или письмо со спецгашением. Видеосьемка на выставке не разрешена - предлагаю слайдфильм.

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