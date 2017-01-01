Новый парк "Зарядье" в городе Москве. Гастрономический центр

Автор: Leobr Дата публикации: 02:20

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Учитывая размеры нового парка "Зарядье" и многообразие мест, где можно с пользой провести время - "Гастрономический центр" занял свое достойное место. И это не стандартная ныне модерновая "забегаловка" или известный бренд. Здесь все качественно - выбор продуктов, обслуживание, обстановка. Можно и просто зайти и узнать много интересного и занимательного - как по истории, так и географии продуктов питания - например набор разной литературы. Очереди есть, но очевидно персонал приобретает опыт к будущему лету - хотя парк круглогодичный. Такая дизайнерская находка - под потолком висят названия десятков городов и посетители с удивлением находят и свой. Или огромная ручная мясорубка, ложка. В Гастрономическом центре «Зарядье» обслуживают на восьми «гурмэ-островах».