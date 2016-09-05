Более 115 тысяч горожан сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

Автор: Uwis Дата публикации: 08:57

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В сентябре более 115 тысяч человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах, работающих возле станций метро, Московского центрального кольца и в центрах госуслуг «Мои документы». При этом возле станций метро и МЦК прививки сделали 85 тысяч горожан, что на 37 процентов больше, чем в сентябре прошлого года. А 30 тысяч прошли эту процедуру в центрах госуслуг «Мои документы». Такая возможность появилась у москвичей впервые в этом году.