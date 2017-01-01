Кемеровчанин показал условия жизни в семейном общежитии на улице Мирной
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 09:51
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По словам автора видео, дом №8 на улице Мирной находится едва ли не в аварийном состоянии. Так, например, в умывальной комнате на пятом этаже работает всего два крана. "Ну как работает - пользоваться ими можно," - уточняет мобильный репортёр. "Как тут жить в таких условиях?" - возмущён автор видео.
Семейное общежитие, как сообщает мобильный репортёр, находится на балансе РЭУ-19. "Помогите нам, пожалуйста, расшевелить эту УК!"- пишет житель Кемерово.
Так же мобильные репортёр публикует видео с различными сторонами жизни в семейном общежитии на видеохостинге YouTube где показывает, в каком состоянии находятся помещения жилого дома.
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