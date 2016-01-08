С 5 октября станция метро «Кунцевская» (из центра) Арбатско-Покровской линии будет закрыта на реконструкцию

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 10:30

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С 5 октября 2017 года, на реконструкцию закроют станцию метро «Кунцевская» (из центра) Арбатско-Покровской линии. Для проезда до станции «Кунцевская» из центра пассажирам необходимо доехать до станции «Молодёжная» и вернуться назад. Для проезда со станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии в сторону области необходимо будет доехать до станции «Славянский бульвар» и перейти на поезд, следующий из центра. При этом время пассажиров в пути увеличится не более чем на 15 минут. Изменение в режиме работы станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии связано с ремонтом общей совмещенной платформы с одноименной станцией Филёвской линии. Все работы будут завершены до 30 мая 2018 года.