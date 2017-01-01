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Наконец-то в столице выглянуло солнце

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:31
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В столице впервые за долгое время выглянуло солнце и небо практически без облаков. Сейчас в столице +5С, днём воздух прогреется до +8С.

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