Наконец-то в столице выглянуло солнце

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 10:31

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В столице впервые за долгое время выглянуло солнце и небо практически без облаков. Сейчас в столице +5С, днём воздух прогреется до +8С.