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Километровые очереди за бензином выросли к АЗС в Казахстане (ВИДЕО)

Автор:
Pavel
Дата публикации:
11:33
  • 31
  • 2

Километровые очереди выросли к автозаправкам в Казахстане. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры из города Экибастуз.

По словам автора видео, в очереди за бензином стоят десятки, а то и сотни машин. "Как будто на границе!" - комментирует увиденное автомобилист.

По мнению автора видео, к длинным очередям привел дефицит бензина и очередное повышение его стоимости. "Отсутствиена крупнейших АЗС топлива? Или отказ его реализовывать из-за повышения курса рубля? И это - очереди за низкокачественным топливом," - пишет мобильный репортёр.


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Комментарии (2)

  • mreportertv
    10:46
    Уважаемый Pavel Chertovikov , уточните, пожалуйста, кто автор этого видео? Когда оно снято?
  • Pavel
    12:21
    Это видео было снято на дня в г. Экибазтуз. Прислал его мой знакомый который прживает там.
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