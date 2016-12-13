Километровые очереди за бензином выросли к АЗС в Казахстане (ВИДЕО)
- Автор:
- Pavel
- Дата публикации:
- 11:33
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- 31
По словам автора видео, в очереди за бензином стоят десятки, а то и сотни машин. "Как будто на границе!" - комментирует увиденное автомобилист.
По мнению автора видео, к длинным очередям привел дефицит бензина и очередное повышение его стоимости. "Отсутствиена крупнейших АЗС топлива? Или отказ его реализовывать из-за повышения курса рубля? И это - очереди за низкокачественным топливом," - пишет мобильный репортёр.
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