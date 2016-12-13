Километровые очереди за бензином выросли к АЗС в Казахстане (ВИДЕО)

Автор: Pavel Дата публикации: 11:33

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31 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194334

Километровые очереди выросли к автозаправкам в Казахстане. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры из города Экибастуз.По словам автора видео, в очереди за бензином стоят десятки, а то и сотни машин. "Как будто на границе!" - комментирует увиденное автомобилист.По мнению автора видео, к длинным очередям привел дефицит бензина и очередное повышение его стоимости. "Отсутствиена крупнейших АЗС топлива? Или отказ его реализовывать из-за повышения курса рубля? И это - очереди за низкокачественным топливом," - пишет мобильный репортёр.