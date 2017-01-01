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Снег пошёл во время ремонта дороги в Ноябрьске (ВИДЕО)

Автор:
PATRIOT89
Дата публикации:
11:03
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Зима в Ноябрьске пришла неожиданно. Не только для местных жителей, но и, по-видимому, дорожников.

Так, ямочный ремонт на одной из трасс города рабочим, по-видимому, придётся доделывать в условиях снежной погоды. Мобильный репортёр стал свидетелем того, как вдоль дороги лежат горы нового асфальта. Рядом - тяжелая техника коммунальщиков. А на проезжей части - слой свежевыпашего снега. При этом, осадки, как видно на кадрах, продолжаются.

"Зима пришла неожиданно, белые ночи сменил белый снег. Дорог много - а времени, времени мало!" - пишет мобильный репортёр.
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