Снег пошёл во время ремонта дороги в Ноябрьске (ВИДЕО)
- Автор:
- PATRIOT89
- Дата публикации:
- 11:03
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Так, ямочный ремонт на одной из трасс города рабочим, по-видимому, придётся доделывать в условиях снежной погоды. Мобильный репортёр стал свидетелем того, как вдоль дороги лежат горы нового асфальта. Рядом - тяжелая техника коммунальщиков. А на проезжей части - слой свежевыпашего снега. При этом, осадки, как видно на кадрах, продолжаются.
"Зима пришла неожиданно, белые ночи сменил белый снег. Дорог много - а времени, времени мало!" - пишет мобильный репортёр.
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