Снег пошёл во время ремонта дороги в Ноябрьске (ВИДЕО)

Автор: PATRIOT89 Дата публикации: 11:03

4

4 0

4

4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194335

Зима в Ноябрьске пришла неожиданно. Не только для местных жителей, но и, по-видимому, дорожников.Так, ямочный ремонт на одной из трасс города рабочим, по-видимому, придётся доделывать в условиях снежной погоды. Мобильный репортёр стал свидетелем того, как вдоль дороги лежат горы нового асфальта. Рядом - тяжелая техника коммунальщиков. А на проезжей части - слой свежевыпашего снега. При этом, осадки, как видно на кадрах, продолжаются."Зима пришла неожиданно, белые ночи сменил белый снег. Дорог много - а времени, времени мало!" - пишет мобильный репортёр.