Конференция «Новые технологии в строительстве» проходит в ИЦ «Сколково»

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4 октября 2017 года в г. Москве в Технопарке Инновационного центра «Сколково» проходит День отрытых дверей Центра трансфера технологий в капитальном строительстве объектов использования атомной энергии Госкорпорации «Росатом» «Новые технологии в капитальном строительстве – применяй уже сегодня!». Мероприятие организовано Госкорпорацией «Росатом» совместно с АНО «Агентство по технологическому развитию» и Фондом «Сколково». Цель Дня открытых дверей – демонстрация наилучших доступных технологий, включённых в «Реестр инновационных решений, технологий, продукции, изделий, материалов, высокотехнологичных услуг в сфере капитального строительства» (База наилучших доступных технологий — НДТ) Госкорпорации «Росатом», обеспечивающих существенное снижение стоимости и сроков строительства; развитие диалога и обмен опытом инжиниринговых компаний, технических заказчиков с производителями высокотехнологичной продукции, ведущими российскими и зарубежными компаниями, НИИ, ВУЗами, институтами развития, профильными ассоциациями и объединениями. Мероприятие ориентировано на совершенствование механизмов поиска и внедрения технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности строительной индустрии России, реализацию государственной политики по формирования инвестиционно-технологических партнёрств, комплексного подхода к строительству, развитию кооперации с малыми инновационными компаниями. Участники дня открытых дверей могут ознакомиться с передовыми практиками продвижения инновационных продуктов в крупных корпорациях, с инновационными разработками Фонда «Сколково», с сервисами и деятельностью Агентства по технологическому развитию по трансферу и внедрению современных технологий. В мероприятии принимают участие представители государственных корпораций, федеральных органов власти (Минпромторг России, Минстрой России, Ростехнадзор России), руководители государственных институтов развития («Агентство по технологическому развитию», Фонд «Сколково», «Фонд содействия инновациям», «РВК», «ВЭБ-инновации») отраслевые и федеральные СМИ.