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Находчивые якутские охотники взяли на вооружение квадрокоптеры

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:12
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Прогресс - повсюду. Даже в такой консервативной среде, как охотничья. Вот и якутские охотники - не удержались.

Решили пойти на осенних уток - не только с ружьями. Но и с беспилотниками. Дрон в этом случае - выполняет функции собаки. То есть - приносит хозяину добычу. А делает это быстрее любого четвероногого товарища. Впрочем, далеко не все отнеслись к таким нововведениям с энтузиазмом.

Одни считают их - процитируем - "детским садом". Ну а другие - вообще уверены, что видео - постановочное. И подстреленную дичь - предварительно подвесили к квадрокоптеру.
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