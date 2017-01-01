Горящий неуправляемый автобус катился по улицам Индии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:21
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- 22
Так особо циничные блогеры комментируют эти кадры из Индии, где горящий автобус - причём неуправляемый, то есть без водителя в салоне - катился по улице и наводил ужас на местных жителей. В итоге - врезался в легковушку: причём она-то пустой не была, но владелец - оказался расторопным и успел выбраться наружу.
Получилось, конечно, эффектно. Хотя и довольно жутко. Ну а почему сам пассажирский транспорт - охватило пламя - история умалчивает.
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