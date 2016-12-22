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Главная  /  Репортажи  /  Отделение московского банка «Международный Фондовый Банк» на Мясницкой улице

Отделение московского банка «Международный Фондовый Банк» на Мясницкой улице

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:04
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Центробанк РФ отозвал лицензию у кредитной организации Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк».

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