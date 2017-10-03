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Мужчина своими руками унёс автомобиль с парковки в Великобритании

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:44
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Неудачно припарковался? Будь готов, что твою машину могут подвинуть. Такое предупреждение теперь очень актуально для жителей городка Лутон в Великобритании.

Сообщается, что вот этот молодой человек - герой этого ролика - прибыл на помощь своей тети, выезд из дома которой перегородила соседская легковушка. Мужчина не долго думая, взял машину - по другому и не скажешь, и оттащил ее на несколько метров. Правда, ему пришлось снять обувь, чтобы сцепление с асфальтом было лучше. Но главное, путь свободен.

Не исключено, что к нему теперь могут обратиться и в других случаях, когда машина припаркована не в том месте и не в то время. Так что водителям Лутона стоит тщательнее искать место для стоянки.
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