Мужчина своими руками унёс автомобиль с парковки в Великобритании
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:44
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Сообщается, что вот этот молодой человек - герой этого ролика - прибыл на помощь своей тети, выезд из дома которой перегородила соседская легковушка. Мужчина не долго думая, взял машину - по другому и не скажешь, и оттащил ее на несколько метров. Правда, ему пришлось снять обувь, чтобы сцепление с асфальтом было лучше. Но главное, путь свободен.
Не исключено, что к нему теперь могут обратиться и в других случаях, когда машина припаркована не в том месте и не в то время. Так что водителям Лутона стоит тщательнее искать место для стоянки.
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