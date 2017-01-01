Ливни спровоцировали сильнейшее наводнение в австралийском Бандаберге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:57
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Сильнейшие ливни - стали для мобильных репортёров поводом включить свои камеры. И снять на видео последствия дождей. Которые буквально парализовали населённый пункт. Как видно на кадрах, дороги затоплены. Да так, что водители вынуждены стоять в пробках и соблюдать максимальную осторожность там, где проехать всё-таки можно. Ну а пешеходам - вообще рекомендовано не выходить из своих домов. Велик риск провалиться в воду по колено - а то и по пояс.
Всего за сутки выпало 340 миллиметров осадков. И это - местный рекорд. К тому же, сопровождались ливни шквалистым ветром. А уж он - не щадил ничего.
Судя по фотографиям, нескольким постройкам - досталось особенно сильно. А одна - полностью разрушена.
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