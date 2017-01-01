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Дожди затопили штат Тамаулипас в Мексике

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:14
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Сложная ситуация сложилась в мексиканском штате Тамаулипас. Там дождливая погода обернулась настоящей природной катастрофой.

В двух городах - уже объявлено о чрезвычайной ситуации. А эвакуированы - сотни человек. Почему - становится понятно, если ознакомиться с любительскими кадрами с места событий. Наводнения, судя по видео, действительно весьма масштабные. Кое-где целые кварталы - превратились в глубокие и грязные водоёмы. Проехать можно разве что на внедорожниках, а передвигаться пешком - людям не советуют.

Сообщается, что как минимум, два человека удар стихии не пережили. Десятки - пострадали и остались без крова. Ну а метеорологи предупреждают: в ближайшее время дожди могут возобновиться. А значит, худшее, вполне вероятно, ещё впереди
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