Дожди затопили штат Тамаулипас в Мексике
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:14
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В двух городах - уже объявлено о чрезвычайной ситуации. А эвакуированы - сотни человек. Почему - становится понятно, если ознакомиться с любительскими кадрами с места событий. Наводнения, судя по видео, действительно весьма масштабные. Кое-где целые кварталы - превратились в глубокие и грязные водоёмы. Проехать можно разве что на внедорожниках, а передвигаться пешком - людям не советуют.
Сообщается, что как минимум, два человека удар стихии не пережили. Десятки - пострадали и остались без крова. Ну а метеорологи предупреждают: в ближайшее время дожди могут возобновиться. А значит, худшее, вполне вероятно, ещё впереди
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