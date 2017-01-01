Страусов на дороге обнаружили автомобилисты в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:35
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Там участниками дорожного движения стали сразу пять крупных птиц. Пернатые мчались по трассе, сновали между проезжающими мимо автомобилями. Таким образом, как сообщают очевидцы, им удалось преодолеть несколько миль.
Оказалось, что страусы сбежали с фермы. На их поиски отправились сотрудники полиции. Стражам порядка удалось обнаружить беглецов и поймать их целыми и невредимыми. Как птицам удалось совершить побег - остаётся загадкой.
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