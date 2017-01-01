"Самый нелепый пешеходный переход" обнаружили жители Иркутской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:47
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По словам автора этого ролика, в селе установили пешеходный переход - "самый нелепый пешеходный переход в России" - как его называют местные жители. А всё потому, что дорожные знаки появились едва ли не в поле. До этого, в населённом пункте не было ни одного дорожного знака. Ведь автомобилей на всё село, как сообщается, всего пять штук.
Оказалось, что знаки пешеходного перехода обязал поставить районный отдел ГИБДД. По причине того, что рядом находится сельская школа.
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