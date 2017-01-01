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Аварийное состояние железнодорожного переезда в Челябинске

Автор:
Артём Мещеряков
Дата публикации:
10:45
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В городе Челябинске есть замечательный посёлок "Локомотивный", который располагается в трёх минутах езды от жд вокзала и десяти минутах ходьбы. Так вот в этот "чудесный" и "живописный" край есть всего два въезда, так как он взят в кольцо проклятыми жд путями. Один из путей в наш родной посёлочек пролегает через железнодорожный переезд, который пришел просто в негодность. При том, что через него ежедневно идут большегрузы на материальные склады ОАО "РЖД", общественный транспорт, на котором передвигаются в том числе и работники вышеуказанной конторы, ремонтировать его категорически отказываются. Нет ну попытки конечно были, сначала песком, но оказалось, что он почему-то плохо задерживается в ямах, потом щебнем, который как оказалось тоже не тот материал для ремонта и хорошо только отлетает по лобовым стеклам и в завершающем этапе эволюции работников РЖД был применен инновационный метод, укладка асфальта лопатой, но к сожалению жителей и работников двух ведер асфальта не хватило заделать дорожные котлованы. Обращаемся к руководству ОАО "РЖД", администрации района, сотрудникам ГИБДД, может стоит попробовать еще раз заделать асфальтом только на этот раз не двумя ведерками, а хотя бы небольшим грузовиком. С "Уважением" жители Локомотивного посёлка.

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