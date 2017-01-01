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Центробанк отозвал лицензию у МФ-Банка

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:54
  • 14
  • 0

Центробанк РФ отозвал лицензию у МФ-Банка.

  • 14
  • 0

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